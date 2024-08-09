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Закурдаев Михаил Сергеевич

Место рождения

Печелки

Дата рождения

1837

Дата смерти

08.01.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Закурдаев Сергей

Мать: Закурдаева Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закурдаева Фива Акимовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Закурдаев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Закурдаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Закурдаев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Закурдаев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.01.1908 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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