Закурдаев Михаил Сергеевич
Место рожденияПечелки
Дата рождения1837
Дата смерти08.01.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Закурдаев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закурдаева Фива Акимовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Закурдаев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Закурдаев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Закурдаев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Закурдаев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Закурдаева Фива Акимовна
Смерть
08.01.1908 ст.