Закурдаева Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Закурдаев Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1837
Сын: Закурдаев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1839
Сын: Закурдаев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кустова (Закурдаева) Клеопатра Сергеевна
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Закурдаева Пулхерия Сергеевна
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Закурдаева Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Рождение ребёнка
1851
Сын: Закурдаев Зиновий Сергеевич
Отец ребёнка: Закурдаев Сергей
Смерть
Неизвестно