Закурдаева Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗакурдаева Екатерина Никитична

Закурдаева Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закурдаев Сергей

Рождение ребёнка
1835

Сын: Закурдаев Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Закурдаев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Рождение ребёнка
1839

Сын: Закурдаев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кустова (Закурдаева) Клеопатра Сергеевна

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Закурдаева Пулхерия Сергеевна

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Закурдаева Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Закурдаев Зиновий Сергеевич

Отец ребёнка: Закурдаев Сергей

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.