Закурдаева Фива Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти10.02.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Закурдаев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Закурдаев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Закурдаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Закурдаев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич
Смерть
10.02.1909 ст.
от паралича