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Закурдаева Фива Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

10.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закурдаев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Закурдаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Закурдаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Закурдаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Закурдаев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Закурдаев Михаил Сергеевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.02.1909 ст.
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
от паралича

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