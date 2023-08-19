Чорабай Константин
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47
Рождение ребёнка
1772
Сын: Чорабай Николай Константинович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47
Рождение ребёнка
1774
Сын: Чорабай Кирилл Константинович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Смерть
1804
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47