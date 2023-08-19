Чорабай Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чорабай Константин

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1731

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47
Рождение ребёнка
1772

Сын: Чорабай Николай Константинович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47
Рождение ребёнка
1774

Сын: Чорабай Кирилл Константинович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-24
Смерть
1804
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-47