Торопченова (Ивановская) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Ивановская) Акилина Иванова

Место рождения

Удельная Берестенская волость, Ржев

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Удельная Берестенская волость, Ржев
Бракосочетание
18.01.1842

Муж: Торопченов Аким Моисеев

Рождение ребёнка
17.03.1843

Сын: Торопченов Василий Акимов

Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1846

Сын: Торопченов Михаил Акимов

Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.01.1848

Сын: Торопченов Григорий Акимов

Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1849

Дочь: Капитолина Акимова

Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1850

Сын: Торопченов Василий Акимов

Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно