Торопченова (Ивановская) Акилина Иванова
Место рожденияУдельная Берестенская волость, Ржев
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Удельная Берестенская волость, Ржев
Бракосочетание
18.01.1842
Рождение ребёнка
17.03.1843
Сын: Торопченов Василий Акимов
Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев
Рождение ребёнка
07.01.1846
Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев
Рождение ребёнка
22.01.1848
Сын: Торопченов Григорий Акимов
Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев
Рождение ребёнка
16.10.1849
Дочь: Капитолина Акимова
Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев
Рождение ребёнка
21.12.1850
Сын: Торопченов Василий Акимов
Отец ребёнка: Торопченов Аким Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно