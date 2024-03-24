Балтин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалтин Константин Иванович

Балтин Константин Иванович

Место рождения

Требиятский, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.05.1887

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Требиятский, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
08.02.1907

Жена: Балтина Агриппина Кузьминична

Требиятский, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1907

Сын: Балтин Никодим Константинович

Мать ребёнка: Балтина Агриппина Кузьминична

Требиятский, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.09.1918

Дочь: Мухтарова Феодосия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Требиятский, Нагайбакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.03.1935

Сын: Балтин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна

Рождение ребёнка
13.08.1937

Дочь: Балтина Лариса Константиновна

Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Балтин Василий Константинович

Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна

Рождение ребёнка
17.07.1943

Сын: Балтин Павел Константинович

Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калантаевская Домна Ивановна

Смерть
05.03.1953
Умер в Крык-Кошаке в Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close