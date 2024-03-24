Балтин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения30.05.1887
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1887
Бракосочетание
08.02.1907
Рождение ребёнка
02.12.1907
Сын: Балтин Никодим Константинович
Мать ребёнка: Балтина Агриппина Кузьминична
Рождение ребёнка
11.09.1918
Дочь: Мухтарова Феодосия Константиновна
Рождение ребёнка
03.03.1935
Сын: Балтин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1937
Дочь: Балтина Лариса Константиновна
Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Балтин Василий Константинович
Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1943
Сын: Балтин Павел Константинович
Мать ребёнка: Калантаевская Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1953
Умер в Крык-Кошаке в Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район)