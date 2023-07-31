Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ефим Иванович
Отец ребёнка: Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно