Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ефим Иванович

Отец ребёнка: Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно