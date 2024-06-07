Вахрушев Игнатий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Ерехинская, Россия
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна
Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна
Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Вахрушев Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кощеева (Вахрушева) Евдокия Игнатиевна
Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Вахрушева Ольга Игнатиевна
Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна
Смерть
Неизвестно