Вахрушев Игнатий Антонович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушев Игнатий Антонович

Вахрушев Игнатий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Место жительства
Неизвестно
д. Ерехинская, Россия
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна

Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Вахрушева Татьяна Игнатиевна

Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вахрушев Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Вахрушев Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кощеева (Вахрушева) Евдокия Игнатиевна

Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Вахрушева Ольга Игнатиевна

Мать ребёнка: Вахрушева (Коробова) Анна Карповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.