Халюто (Стельмах) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюто (Стельмах) Агриппина

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стельмах Трифон

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
на фото супруга Демида Халюто , запомнили как Демидиху .Держит на руках Галиевцеву Танечку , внучку Александра Халюто и дочку Людмилы Халюто ( Галиевцевой)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто ?

Отец ребёнка: Халюто Демид

Пески, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто Григорий

Отец ребёнка: Халюто Демид

Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто Иван

Отец ребёнка: Халюто Демид

Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто Александр

Отец ребёнка: Халюто Демид

Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто Сергей

Отец ребёнка: Халюто Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Халюто Демид

Смерть
1972
Похороны
Неизвестно
деревня Пески. Белоруссия