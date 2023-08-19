Халюто (Стельмах) Агриппина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стельмах Трифон
Мать: не указана
на фото супруга Демида Халюто , запомнили как Демидиху .Держит на руках Галиевцеву Танечку , внучку Александра Халюто и дочку Людмилы Халюто ( Галиевцевой)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто ?
Отец ребёнка: Халюто Демид
Пески, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто Григорий
Отец ребёнка: Халюто Демид
Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто Иван
Отец ребёнка: Халюто Демид
Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто Александр
Отец ребёнка: Халюто Демид
Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто Сергей
Отец ребёнка: Халюто Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Халюто Демид
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно
деревня Пески. Белоруссия