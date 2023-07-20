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Халюто Александр

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Место рождения

Унечский район Брянской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халюто Демид

Мать: Халюто Агриппина

Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Галиевцева Людмила

Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Сергей

Мать ребёнка: Зайцева Матрена

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Сергей

Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврикова Лариса

Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Галина

Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернецкая Елена

Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халюто Ханыфа (Галина)

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
гусинобродское кладбище
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