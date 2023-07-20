Халюто Александр
Место рожденияУнечский район Брянской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халюто Демид
Мать: Халюто Агриппина
Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Галиевцева Людмила
Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Сергей
Мать ребёнка: Зайцева Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Сергей
Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврикова Лариса
Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Галина
Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернецкая Елена
Мать ребёнка: Халюто Ханыфа (Галина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халюто Ханыфа (Галина)
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
гусинобродское кладбище