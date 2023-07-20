Халюто Григорий
Место рожденияУнечский район Брянской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халюто Демид
Мать: Халюто Агриппина
Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто Дмитрий
Мать ребёнка: Хатюто Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халюто Сергей
Мать ребёнка: Хатюто Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Хатюто Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хатюто Анна
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область