Халюто Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюто Григорий

Место рождения

Унечский район Брянской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халюто Демид

Мать: Халюто Агриппина

Унечский район Брянской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто Дмитрий

Мать ребёнка: Хатюто Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халюто Сергей

Мать ребёнка: Хатюто Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Хатюто Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатюто Анна

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область