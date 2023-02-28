(Гамова) Ульяния Дормидонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гамова) Ульяния Дормидонтова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Гамов ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1897

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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