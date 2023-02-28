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(Гамова) Ульяния Дормидонтова
(Гамова) Ульяния Дормидонтова
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Место рождения
Демидов
, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
До 1878
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гамов ?
Мать
?
Дети
(Гамова) Анастасия
1897 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец:
Гамов ?
Мать:
?
Демидов
, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1897
Дочь:
Анастасия
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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