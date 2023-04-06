(Наумова) Ксения
Место рождения
Дата рождения25.05.1914
Дата смерти?.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1914
Отец: Наумов Селиверстр
Мать: Матрёна
Место жительства
?.03.1930
раскулачивание
Рождение ребёнка
22.11.1940
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Канашин Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канашин Вениамин
Работа или профессия
Неизвестно
мотористка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.03.1983
операция на почках инфекцию занесли перетонит похорорнена на Филькинском кладбище