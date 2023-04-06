(Наумова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Наумова) Ксения

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Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.05.1914

Дата смерти

?.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1914

Отец: Наумов Селиверстр

Мать: Матрёна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
?.03.1930
Серов, Серовский, Свердловская область
раскулачивание
Рождение ребёнка
22.11.1940

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Канашин Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашин Вениамин

Работа или профессия
Неизвестно
мотористка
Место жительства
Неизвестно
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
?.03.1983
Серов, Серовский, Свердловская область
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