Татьяна Изосимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Изосимова

Татьяна Изосимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

1753 г.р.
1762 г.р.
1767 г.р.
1770 г.р.
1771 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Филиппъ

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Самсонова

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1767

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Фиона

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Семенъ

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонъ Матвеевъ

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