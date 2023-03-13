Татьяна Изосимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филиппъ
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Самсонова
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1767
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Фиона
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Семенъ
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Самсонъ Матвеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонъ Матвеевъ