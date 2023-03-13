Самсонъ Матвеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонъ Матвеевъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1731 г.р.

Дети

1753 г.р.
1762 г.р.
1767 г.р.
1770 г.р.
1771 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Филиппъ

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Самсонова

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1767

Сын: Леонтий

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Фиона

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1771

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Семенъ

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1780

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Татьяна Изосимова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Изосимова

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