Самсонъ Матвеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Филиппъ
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Самсонова
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1767
Сын: Леонтий
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Фиона
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Семенъ
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсуеской округи
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1780
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Татьяна Изосимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Изосимова