Бахавиев Гадырша Бахавиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахавиев Гадырша Бахавиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахавидтин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заббарова Гульшикар Гадершиновна

Мать ребёнка: Майшакар Галимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Кадерия Гадершиновна

Мать ребёнка: Майшакар Галимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахавиев Батырша Гадершинович

Мать ребёнка: Майшакар Галимовна

Рождение ребёнка
12.10.1942

Дочь: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Мать ребёнка: Майшакар Галимовна

Смерть
Неизвестно

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