Бахавиев Гадырша Бахавиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахавидтин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заббарова Гульшикар Гадершиновна
Мать ребёнка: Майшакар Галимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Кадерия Гадершиновна
Мать ребёнка: Майшакар Галимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахавиев Батырша Гадершинович
Мать ребёнка: Майшакар Галимовна
Рождение ребёнка
12.10.1942
Дочь: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Мать ребёнка: Майшакар Галимовна
Смерть
Неизвестно