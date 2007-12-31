Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Место рождениядер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР
Дата рождения12.10.1942
Дата смерти31.12.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1942
Отец: Бахавиев Гадырша Бахавиевич
Мать: Майшакар Галимовна
Рождение ребёнка
12.07.1967
Дочь: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна
Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Рождение ребёнка
06.12.1968
Дочь: Мингуллина Зухра Гайсовна
Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Рождение ребёнка
06.03.1972
Сын: Сафиуллин Айдар Гайсинович
Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Рождение ребёнка
21.05.1975
Дочь: Гимадеева Гульнара Гайсиеевна
Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Рождение ребёнка
1981
Сын: Сафиуллин Абдулла Гайсинович
Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович
Смерть
31.12.2007