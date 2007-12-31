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Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Место рождения

дер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР

Дата рождения

12.10.1942

Дата смерти

31.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1942

Отец: Бахавиев Гадырша Бахавиевич

Мать: Майшакар Галимовна

Рождение ребёнка
12.07.1967

Дочь: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна

Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Рождение ребёнка
06.12.1968

Дочь: Мингуллина Зухра Гайсовна

Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Рождение ребёнка
06.03.1972

Сын: Сафиуллин Айдар Гайсинович

Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Рождение ребёнка
21.05.1975

Дочь: Гимадеева Гульнара Гайсиеевна

Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Рождение ребёнка
1981

Сын: Сафиуллин Абдулла Гайсинович

Отец ребёнка: Сафиуллин Гайса Хайдарович

Смерть
31.12.2007

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