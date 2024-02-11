Майшакар Галимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заббарова Гульшикар Гадершиновна
Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Кадерия Гадершиновна
Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахавиев Батырша Гадершинович
Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич
Рождение ребёнка
12.10.1942
Дочь: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна
Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич
дер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР
Смерть
Неизвестно