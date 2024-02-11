Майшакар Галимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Майшакар Галимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заббарова Гульшикар Гадершиновна

Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Кадерия Гадершиновна

Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахавиев Батырша Гадершинович

Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич

Рождение ребёнка
12.10.1942

Дочь: Сафиуллина Марзия Гадыршиновна

Отец ребёнка: Бахавиев Гадырша Бахавиевич

дер. Ишли - Пичуш Моркинского района МАССР
Смерть
Неизвестно

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