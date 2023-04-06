Корольковъ Уваръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорольковъ Уваръ

Корольковъ Уваръ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Корольковъ Тимофей

Мать: Королькова Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гордеева Степанида

Мать ребёнка: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Корольковъ Василій

Мать ребёнка: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шаранова Екатерина

Мать ребёнка: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Королькова Варвара

Мать ребёнка: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Корольковъ Иванъ

Мать ребёнка: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Корольковъ Степанъ

Мать ребёнка: Королькова Прасковья Андреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Корольковъ Мефодий

Мать ребёнка: Королькова Прасковья Андреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Мавра Уварова

Мать ребёнка: Королькова Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова Прасковья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королькова $87

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close