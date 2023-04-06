Корольковъ Уваръ
Место рождения
Дата рождения1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Корольковъ Тимофей
Мать: Королькова Авдотья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гордеева Степанида
Мать ребёнка: Королькова $87
Рождение ребёнка
1829
Сын: Корольковъ Василій
Мать ребёнка: Королькова $87
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Шаранова Екатерина
Мать ребёнка: Королькова $87
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Королькова Варвара
Мать ребёнка: Королькова $87
Рождение ребёнка
1834
Сын: Корольковъ Иванъ
Мать ребёнка: Королькова $87
Рождение ребёнка
1839
Сын: Корольковъ Степанъ
Мать ребёнка: Королькова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Корольковъ Мефодий
Мать ребёнка: Королькова Прасковья Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Мавра Уварова
Мать ребёнка: Королькова Прасковья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королькова $87