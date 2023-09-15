Королькова (Королькова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Корольковъ Уваръ
Мать: Королькова $87
Рождение ребёнка
1857
Сын: Корольковъ Парменъ
Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Корольковъ Игнатъ
Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ
Рождение ребёнка
03.02.1869
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ
Рождение ребёнка
16.09.1875
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно