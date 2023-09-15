Королькова (Королькова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королькова (Королькова) Варвара

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корольковъ Уваръ

Мать: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Корольковъ Парменъ

Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Корольковъ Игнатъ

Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1869

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1875

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Корольковъ Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольковъ Константинъ

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