Гордеева (Королькова) Степанида
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Корольковъ Уваръ
Мать: Королькова $87
Рождение ребёнка
1853
Сын: Гордеевъ Василій
Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гордеевъ Василій
Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ
Рождение ребёнка
1861
Сын: Гордеевъ Анфимъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеевъ Яковъ