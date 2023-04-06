Гордеева (Королькова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Королькова) Степанида

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Корольковъ Уваръ

Мать: Королькова $87

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гордеевъ Василій

Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Константиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гордеевъ Василій

Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гордеевъ Анфимъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Гордеевъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеевъ Яковъ

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