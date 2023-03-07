Вотинцов Леонтий Вахромеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Вотинцев Вахромей Митрофанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марья Леонтьевна
Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федория Леонтьевна
Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вотинцова Анна Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно