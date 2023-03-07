Вотинцов Леонтий Вахромеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцов Леонтий Вахромеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Вотинцев Вахромей Митрофанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Вотинцов Нефед Леонтиев

Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марья Леонтьевна

Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федория Леонтьевна

Мать ребёнка: Вотинцова Анна Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцова Анна Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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