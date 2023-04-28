Вотинцов Нефед Леонтиев
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Вотинцов Леонтий Вахромеев
Мать: Вотинцова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Татьяна Нефедова
Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосия Нефедова
Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Нефедова
Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно