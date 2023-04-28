Вотинцов Нефед Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцов Нефед Леонтиев

Место рождения

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Вотинцов Леонтий Вахромеев

Мать: Вотинцова Анна Ефимова

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Татьяна Нефедова

Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосия Нефедова

Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вотинцов Диомид Нефедов

Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна

У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Вотинцов Яков Нефедов

Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Нефедова

Мать ребёнка: Вотинцова Стефанида Минеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцева Татьяна Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотинцова Стефанида Минеевна

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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