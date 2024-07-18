Ребров Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1862
Отец: Ребров Алексей Петров
Мать: (Реброва) Мария Яковлева
Бракосочетание
07.01.1885
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Ребров Илья Иванов
Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ребров Михаил Иванов
Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ребров Яков Иванов
Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ребров Петр Иванов
Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Реброва) Пелагия Иванова
Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова
Смерть
Неизвестно