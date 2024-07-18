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Ребров Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1862

Отец: Ребров Алексей Петров

Мать: (Реброва) Мария Яковлева

Бракосочетание
07.01.1885

Жена: (Реброва) Ефросиния Федорова

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Ребров Илья Иванов

Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ребров Михаил Иванов

Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ребров Яков Иванов

Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ребров Петр Иванов

Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Реброва) Пелагия Иванова

Мать ребёнка: (Реброва) Ефросиния Федорова

Смерть
Неизвестно

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