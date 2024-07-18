(Реброва) Ефросиния Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1861
Дата смертиДо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1885
Муж: Ребров Иван Алексеев
Рождение ребёнка
20.07.1886
Сын: Ребров Илья Иванов
Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ребров Михаил Иванов
Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ребров Яков Иванов
Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ребров Петр Иванов
Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Реброва) Пелагия Иванова
Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев
Смерть
До 1914