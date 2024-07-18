(Реброва) Ефросиния Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Реброва) Ефросиния Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1861

Дата смерти

До 1914

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1885

Муж: Ребров Иван Алексеев

Рождение ребёнка
20.07.1886

Сын: Ребров Илья Иванов

Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ребров Михаил Иванов

Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ребров Яков Иванов

Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ребров Петр Иванов

Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Реброва) Пелагия Иванова

Отец ребёнка: Ребров Иван Алексеев

Смерть
До 1914

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