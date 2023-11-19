Пургина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1846 ст.
Дочь: Пургина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пургина Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пургина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
23.09.1850 ст.
Дочь: Пургина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
27.10.1853 ст.
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
08.06.1855 ст.
Дочь: Пургина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
21.09.1858 ст.
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пургина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно