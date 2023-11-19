Пургина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пургина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1846 ст.

Дочь: Пургина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пургина Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пургина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1850 ст.

Дочь: Пургина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1853 ст.

Сын: Пургин Никандр Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.06.1855 ст.

Дочь: Пургина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.09.1858 ст.

Сын: Пургин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Пургин Павел Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пургин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пургина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Пургин Иван Викторович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пургин Иван Викторович

Смерть
Неизвестно
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