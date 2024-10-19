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Пургин Сергей Иванович

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.09.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1863 ст.

Отец: Пургин Иван Викторович

Мать: Пургина Анна Васильевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1896 ст.

Дочь: Широкова (Пургина) Минадора Сергеевна

Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1898

Сын: Пургин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.

Сын: Пургин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.11.1905 ст.

Сын: Пургин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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