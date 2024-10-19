Пургин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.09.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1863 ст.
Отец: Пургин Иван Викторович
Мать: Пургина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1896 ст.
Дочь: Широкова (Пургина) Минадора Сергеевна
Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна
Рождение ребёнка
25.09.1898
Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна
Рождение ребёнка
15.08.1901 ст.
Сын: Пургин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна
Рождение ребёнка
06.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Пургина (Лабуткина) Филицата Вонифатьевна
Смерть
Неизвестно