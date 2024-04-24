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Пургин Павел Иванович

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пургин Иван Викторович

Мать: Пургина Анна Васильевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
22.10.1882 ст.

Жена: Пургина (Кочерягина) Анна Андреевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1883

Сын: Пургин Иван Павлович

Мать ребёнка: Пургина (Кочерягина) Анна Андреевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: Пургина Александра Павловна

Мать ребёнка: Пургина (Кочерягина) Анна Андреевна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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