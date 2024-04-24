Пургин Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пургин Иван Викторович
Мать: Пургина Анна Васильевна
Бракосочетание
22.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1883
Сын: Пургин Иван Павлович
Мать ребёнка: Пургина (Кочерягина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: Пургина Александра Павловна
Мать ребёнка: Пургина (Кочерягина) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно