Супрунова Ирина Денисовна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Супрунов Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Супрунов Леонтий Иванович
Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно