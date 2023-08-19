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Супрунова Ирина Денисовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Супрунов Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Супрунов Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Супрунов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Супрунов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Супрунов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супрунов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно