Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич
Смерть
Неизвестно