Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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