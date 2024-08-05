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Пётр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Леонтий Фёдорович

Мать: Ульяна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно

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