Пётр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Леонтий Фёдорович
Мать: Ульяна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно