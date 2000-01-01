Соколова Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.
Дочь: Соколова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.
Дочь: Соколова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович
Рождение ребёнка
06.07.1912 ст.
Дочь: Соколова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович
Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.
Дочь: Соколова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович
Рождение ребёнка
21.04.1918
Сын: Соколов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович
Рождение ребёнка
20.01.1921
Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно