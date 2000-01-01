Соколова Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1906 ст.

Дочь: Соколова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.

Дочь: Соколова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович

Рождение ребёнка
06.07.1912 ст.

Дочь: Соколова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович

Рождение ребёнка
18.03.1914 ст.

Дочь: Соколова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович

Рождение ребёнка
21.04.1918

Сын: Соколов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович

Рождение ребёнка
20.01.1921

Сын: Соколов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Соколов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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