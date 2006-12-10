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Гончаров Павел Сергеевич

Место рождения

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1924

Дата смерти

10.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1924

Отец: Гончаров Сергей Петрович

Мать: Гончаров Феврония

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1955

Сын: Гончаров Сергей Павлович

Мать ребёнка: Гончарова Мария Семеновна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
10.12.2006
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
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