Гончаров Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1924
Дата смерти10.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1924
Отец: Гончаров Сергей Петрович
Мать: Гончаров Феврония
Рождение ребёнка
17.04.1955
Мать ребёнка: Гончарова Мария Семеновна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
10.12.2006
Берёзовский, Березовский, Свердловская область