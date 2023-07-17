Аксенья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Канашов Пётр Никитич
Отец ребёнка: Канашов Никита Фёдоров
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Канашов Никита Фёдоров
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Канашов Никита Фёдоров
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Канашов Никита Фёдоров
Смерть
Неизвестно