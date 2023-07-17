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Канашов Никита Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Канашов Пётр Никитич

Мать ребёнка: Аксенья

Рождение ребёнка
1798

Сын: Канашов Артемий Никитич

Мать ребёнка: Аксенья

Рождение ребёнка
1800

Сын: Канашев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Аксенья

Рождение ребёнка
1802

Сын: Канашов Антон Никитич

Мать ребёнка: Аксенья

Смерть
Неизвестно

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