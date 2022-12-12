Анна Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Акимова

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Место рождения

Бабошино, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1740 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабошино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Место рождения точно не установлено. Возможно, д. Сычевка Епифанского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Анисимов

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Анисимов

Смерть
После 1816
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