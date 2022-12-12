Анна Акимова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения точно не установлено. Возможно, д. Сычевка Епифанского уезда Тульской губ.
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Анисимов
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Анисимов
Смерть
После 1816