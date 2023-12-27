Сыромятников Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.08.1880
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1880
Бракосочетание
05.02.1904
Рождение ребёнка
15.12.1905
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
09.09.1907
Сын: Сыромятников Иван Александрович
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Сыромятников Василий Александрович
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.03.1912
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
26.07.1913
Сын: Сыромятников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.03.1916
Сын: Сыромятников Василий Александрович
Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920