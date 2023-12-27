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Сыромятников Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.08.1880

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.08.1880

Отец: Сыромятников Андрей Михайлович

Мать: Сыромятникова Анна Алексеевна

Бракосочетание
05.02.1904

Жена: Сыромятникова Анна Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1905

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1907

Сын: Сыромятников Иван Александрович

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Сыромятников Василий Александрович

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.03.1912

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1913

Сын: Сыромятников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1916

Сын: Сыромятников Василий Александрович

Мать ребёнка: Сыромятникова Анна Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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