Сыромятников Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти06.05.1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Сыромятников Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Восприемник
23.01.1862
Иван Сергеевич Чупаев
Бракосочетание
21.11.1862
По невесте: удельный крестьянин Андрей Андреевич - но их два подходящих
Рождение ребёнка
27.01.1864
Сын: Сыромятников Иван Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1866
Сын: Сыромятников Василий Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1870
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
09.11.1871
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1876
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1884
Сын: Сыромятников Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1882