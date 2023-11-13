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Сыромятников Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

06.05.1882

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Сыромятников Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Восприемник
23.01.1862
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Сергеевич Чупаев
Бракосочетание
21.11.1862

Жена: Сыромятникова Елена Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
По невесте: удельный крестьянин Андрей Андреевич - но их два подходящих
Рождение ребёнка
27.01.1864

Сын: Сыромятников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1866

Сын: Сыромятников Василий Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1870

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1871

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1884

Сын: Сыромятников Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Сыромятникова Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.05.1882
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