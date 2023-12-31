Кислякова (Шашлова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Шашлов Василий Маркович
Бракосочетание
09.10.1866
Рождение ребёнка
13.01.1868
Дочь: Кислякова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Кисляков Илья Антонович
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Кисляков Иван Ильич
Отец ребёнка: Кисляков Илья Антонович
Рождение ребёнка
12.02.1872
Дочь: Кислякова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Кисляков Илья Антонович
Смерть
Неизвестно