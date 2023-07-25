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Шашлов Василий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шашлов Марк Тимофеевич

Мать: Шашлова Ксения Максимовна

Бракосочетание
26.05.1845

Жена: Шашлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1853

Сын: Шашлов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1855

Дочь: Шашлова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1857

Сын: Шашлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.06.1859

Сын: Шашлов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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