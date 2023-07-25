Шашлов Василий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Шашлов Марк Тимофеевич
Бракосочетание
26.05.1845
Жена: Шашлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1853
Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1855
Дочь: Шашлова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1857
Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1859
Сын: Шашлов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Шашлова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно