Кисляков Илья Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Кисляков Антон Исаевич
Бракосочетание
09.10.1866
Рождение ребёнка
13.01.1868
Дочь: Кислякова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Кислякова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1870
Сын: Кисляков Иван Ильич
Мать ребёнка: Кислякова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.02.1872
Дочь: Кислякова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Кислякова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно