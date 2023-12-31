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Кисляков Илья Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Кисляков Антон Исаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1866

Жена: Кислякова Мария Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1868

Дочь: Кислякова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Кислякова Мария Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1870

Сын: Кисляков Иван Ильич

Мать ребёнка: Кислякова Мария Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1872

Дочь: Кислякова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Кислякова Мария Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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