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Персиянина Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Персианин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Рождение ребёнка
10.12.1776

Сын: Персианин Севастиан Михайлов

Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Персианин Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Щелкунова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Рождение ребёнка
13.06.1784

Дочь: Дурдина Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Афанасий Пальчиков, дев, Анна Портнягина
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Смерть
Неизвестно
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