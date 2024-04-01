Персиянина Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
10.12.1776
Сын: Персианин Севастиан Михайлов
Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Персианин Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Щелкунова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
13.06.1784
Дочь: Дурдина Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Афанасий Пальчиков, дев, Анна Портнягина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно