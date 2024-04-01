Дурдина (Персианина) Акилина Михайлова
Место рождения
Дата рождения13.06.1784
Дата смерти03.01.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1784
Афанасий Пальчиков, дев, Анна Портнягина
Бракосочетание
21.02.1804
м. 19 ж. 22?
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Дурдин Петр Казак Р. Ганькина Дмитриев
Отец ребёнка: Дурдин Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
15.03.1816
Дочь: (Дурдина) Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Дурдин Дмитрий Иванов
Смерть
03.01.1839
54 года от чахотки