Дурдина (Персианина) Акилина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурдина (Персианина) Акилина Михайлова

Место рождения

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

13.06.1784

Дата смерти

03.01.1839

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1784

Отец: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Мать: Персиянина Матрона Васильева

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Афанасий Пальчиков, дев, Анна Портнягина
Бракосочетание
21.02.1804

Муж: Дурдин Дмитрий Иванов

м. 19 ж. 22?
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Дурдин Петр Казак Р. Ганькина Дмитриев

Отец ребёнка: Дурдин Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
15.03.1816

Дочь: (Дурдина) Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Дурдин Дмитрий Иванов

Смерть
03.01.1839
54 года от чахотки

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