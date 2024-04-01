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Персианин Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Персианин Михаил Казак Редута Медвежьего Андреев

Мать: Персиянина Матрона Васильева

Бракосочетание
По 1791

Жена: Персианина Анна Федорова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Персианин Егор Иванов

Мать ребёнка: Персианина Анна Федорова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Персианин Петр Иванов

Мать ребёнка: Персианина Анна Федорова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ефимья Иванова

Мать ребёнка: Персианина Анна Федорова

Смерть
Неизвестно
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