Персианин Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
По 1791
Жена: Персианина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Персианина Анна Федорова
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Персианина Анна Федорова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ефимья Иванова
Мать ребёнка: Персианина Анна Федорова
Смерть
Неизвестно