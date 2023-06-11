Скуратова Ксения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратова Ксения Иосифовна

Скуратова Ксения Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

18.05.1829

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Скуратов Ермолай Иванович

Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Скуратова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Скуратов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Скуратова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Скуратов Прохор Иванович

Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Иван Иванович

Смерть
18.05.1829
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №9, метрическая книга за 1829 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния