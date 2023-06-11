Скуратова Ксения Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти18.05.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Скуратов Ермолай Иванович
Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Скуратова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Скуратов Емельян Иванович
Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Скуратова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Скуратов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1829
Смерть: запись о смерти №9, метрическая книга за 1829 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния