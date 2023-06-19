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Скуратов Иван Иванович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1763

Дата смерти

01.07.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Скуратов Иван Прохорович

Мать: Скуратова Наталья Максимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Скуратов Ермолай Иванович

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Скуратова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Скуратов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Скуратова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Скуратов Прохор Иванович

Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Ксения Иосифовна

Смерть
01.07.1839
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть, похороны: запись о смерти №14, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
03.07.1839
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния