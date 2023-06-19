Скуратов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти01.07.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1783
Сын: Скуратов Ермолай Иванович
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Скуратова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Скуратов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Скуратова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Скуратова Ксения Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1839
Смерть, похороны: запись о смерти №14, метрическая книга за 1839 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
03.07.1839
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния