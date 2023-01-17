Куликова (Глаткова) Дарья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Гладков Федот Федоров
Мать: Гладкова Анна Ефимова
Бракосочетание
05.10.1847
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур советников и кавалеров братьев Бабкиных мастеровой Семен Васильев Куликов православного вероисповедания, первым браком. - 22 год... Показать все
Смерть
Неизвестно