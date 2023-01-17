Куликова (Глаткова) Дарья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Глаткова) Дарья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

1802 г.р.

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Гладков Федот Федоров

Мать: Гладкова Анна Ефимова

Бракосочетание
05.10.1847

Муж: Куликов Семен Васильев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур советников и кавалеров братьев Бабкиных мастеровой Семен Васильев Куликов православного вероисповедания, первым браком. - 22 год... Показать все
Смерть
Неизвестно
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