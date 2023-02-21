Куликов Семен Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1847
Жена: Куликова Дарья Федотова
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур советников и кавалеров братьев Бабкиных мастеровой Семен Васильев Куликов православного вероисповедания, первым браком. - 22 год... Показать все
Смерть
Неизвестно