Куликов Семен Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Семен Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1847

Жена: Куликова Дарья Федотова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Жених: Села Купавны посессионной суконной фабрики владельцев мануфактур советников и кавалеров братьев Бабкиных мастеровой Семен Васильев Куликов православного вероисповедания, первым браком. - 22 год... Показать все
Смерть
Неизвестно
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