Holcbecher (Holzbecher) Marie
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867
Отец: Holzbecher František
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1893
Сын: Holzbecher Alois
Отец ребёнка: ?
Velký Dřevíč
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Helena Vincencie
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.07.1898
Сын: Holcbecher Jaroslav
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.05.1903
Сын: Holcbecher Vilém
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно