Holcbecher (Holzbecher) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHolcbecher (Holzbecher) Marie

Holcbecher (Holzbecher) Marie

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867

Отец: Holzbecher František

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1893

Сын: Holzbecher Alois

Отец ребёнка: ?

Velký Dřevíč
Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Helena Vincencie

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Holcbecher Jaroslav

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Božena

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
15.05.1903

Сын: Holcbecher Vilém

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close