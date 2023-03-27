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(Holcbecherová) Božena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1900

Отец: ?

Мать: Holcbecher Marie

Смерть
Неизвестно