Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Holcbecherová) Božena
(Holcbecherová) Božena
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Holcbecher (Holzbecher) Marie
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1900
Отец:
?
Мать:
Holcbecher Marie
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь